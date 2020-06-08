В Україні пом'якшили вимоги до роботи ринків в умовах карантину

В Україні пом'якшили протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину. Відповідну постанову заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка від 6 червня опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У документі перераховано вимоги до роботи ринків: працівників допускають на роботу в масці або респіраторі після проходження температурного скринінгу; на вході має бути облаштовано місця для обробки рук антисептиками, а також інформаційні матеріали про профілактику коронавірусної хвороби COVID-19; відвідувачі мають бути в масках або респіраторах, водночас ніс і рот мають бути прикритими; мають проводити дезінфекцію поверхонь що три години; відстань між продавцями і покупцями має становити 1,5 м; на 10 м² площі має перебувати один відвідувач.

"Пом'якшення не означає скасування [обмежень]. Без дотримання цих правил вихід із карантину може затягнутися. Бачите порушення на ринку - інформуйте Держпродспоживслужбу", - написав Ляшко у Facebook 8 червня.

У квітні в Україні через епідемічну ситуацію на пів місяця забороняли роботу ринків.

У вимогах до роботи ринків, які ухвалили наприкінці квітня, ішлося про обов'язковий температурний скринінг для всіх, зокрема для відвідувачів. В оновлених правилах цей пункт зник. Також була вимога обладнати місця торгівлі захисними екранами між продавцями і покупцями (із плівки або пластику), зараз її немає. За матеріалами Гордон.