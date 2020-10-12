В Україні схвалили продаж ліків онлайн

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє дистанційну торгівлю ліками. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Закон дозволяє суб'єкту господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю ліками, здійснювати і електронну роздрібну торгівлю ліками, а також доставляти їх безпосереднього споживача.

Документ також встановлює перелік основних вимог до дистанційної торгівлі ліками для аптечних установ, вимог до зберігання, відпуску та їх транспортування.

Відповідно до закону, продавець має право доставляти ліки споживачеві власною кур'єрською службою або залучати на договірних засадах кур'єрські служби доставки операторів поштового зв'язку, які повинні дотримуватися умов зберігання медикаментів.

Відповідальність перед споживачем за збереження якості ліків і дотримання визначених виробником умов їх зберігання несе компанія-продавець, яка здійснює електронну роздрібну торгівлю.

Таким чином, ліки стануть доступнішими для громадян, оскільки навіть у віддалених районах буде можливо замовити медичні препарати в відділення пошти.

Крім того, закон гармонізує чинне законодавство України у сфері дистанційної торгівлі ліками законодавства Європейського союзу. За матеріалами ZN.ua