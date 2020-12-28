В Україні створять спеціальний центр для зберігання вакцин від COVID-19

В Україні планується створення спеціального центру тривалого зберігання вакцин від COVID-19 в наднизьких температурах.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради Михайло Радуцький.

Він зазначив, що попередньо центри будуть в Києві або поблизу аеропорту Бориспіль.

"Логістична схема, яку ми плануємо, передбачає створення на національному рівні (в Києві або в безпосередній близькості від міжнародного аеропорту Бориспіль) спеціального центру тривалого зберігання вакцин в наднизьких температурах, в якому будуть встановлені холодильники, здатні одночасно зберігати сотні тисяч доз", - повідомив він.

При цьому, за його словами, холодильник об'ємом 1000 літрів (розрахунково, вміщує 250 тисяч доз) вже знаходиться в Україні.

"Ще двадцять аналогічних установок можуть бути ввезені в країну упродовж декількох тижнів. Це дасть нам можливість отримати перші партії вакцини, які вимагають зберігання в наднизьких температурах", - написав Радуцький.

За словами депутата, з центру зберігання вакцина буде в спеціальних термобоксах транспортуватися в пункти вакцинації в регіонах, де зможе зберігатися до п'яти днів у звичайному холодильному обладнанні (від +2 до +8 градусів).

Міністерство охорони здоров'я у вівторок, 22 грудня, затвердив план вакцинації українців від COVID-19.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов повідомляв про те, що Україна має можливість закупити 8 млн доз вакцини для 4 млн населення. За попередніми підрахунками, країні для повної вакцинації потрібно 15 млрд доларів, на сьогодні є майже в шість разів менше.

Тому Україна веде переговори з іншими країнами про можливість постачання надлишків вакцини. Ще 8 млн доз наша країна повинна отримати в рамках європейської ініціативи COVAX, однак зараз проєкт опинився під загрозою закриття. За матеріалами ZN.ua