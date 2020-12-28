В Україні з 1 січня зросте вартість електроенергії для населення

Кабінет міністрів України підвищив тариф на електроенергію для населення. Новий тариф діятиме з 1 січня 2021 року.

Уряд скасував пільговий тариф (90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год) та встановив з фіксовану ціну на рівні 1,68 грн/кВт.год. Новий тариф діятиме з 1 січня 2021 року.

Відповідне рішення одноголосно прийняли на засіданні 28 грудня з переданням документу на допрацювання в секретаріат, - інформує Економічна правда.

За словами т.в.о. глави Міненерго Юрія Вітренка, в Україні зберігаються занижені тарифи на електроенергію для населення. Навіть після підвищення вони будуть приблизно в 2 рази нижче ринкових цін.

Нагадаємо, раніше українці становили 90 коп./КВт.год за перші 100 кВт.год, а за решту обсягу місячного споживання - 1,68 грн/кВт.год. За матеріалами dyvys.info