В Україні запровадили збір за виліт пасажирів: усі деталі закону

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон, який запроваджує збір за виліт пасажирів з України.

За документ проголосували 256 народних депутатів.

Що каже закон

Закон No2424, який вносить зміни до Повітряного кодексу України, закріплює поняття "державне мито з суб'єкта авіаційної діяльності".

Законом додається нова стаття 121, яка визначає особливості справляння держмита за кожного пасажира, який відлітає, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України.

Закон визначає відповідальність для суб'єктів авіаційної діяльності, які порушили порядок або терміни сплати зборів.

Розмір збору за виліт

За кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, мають сплатити: якщо летить у межах України - $0,5; якщо летить міжнародним рейсом - $2.

За кожну тонну вантажу, яка вилітає з України, мають сплатити: якщо летить у межах України - $2,5, у випадку міжнародних перевезень з/до України - $10.

Коли збір не буде стягуватися

Суб'єкти авіаційної діяльності звільнятимуться від сплати зборів в разі перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

Під час перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну;

Якщо польоти пов'язані із ліквідацією надзвичайних подій, або це санітарні авіарейси;

Під час перевезення дітей у віці до двох років, транзитних пасажирів, пасажирів з сервісними квитками і в разі перевезення менш як 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.

За матеріалами ICTV Факти