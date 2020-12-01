В Україні зареєстрували два нових оператори поштового зв'язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), внесла в Єдиний державний реєстр операторів поштового зв'язку двох нових операторів ринку.

Як передає кореспондент Укрінформ, відповідне рішення було ухвалене на засіданні НКРЗІ 1 грудня.

"Внести до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку інформацію про операторів ТОВ "ДЕНДІ - ФАРМ" та ТОВ "Двадцять п'ять годин", - йдеться в рішенні комісії.

Згідно з поданими до НКРЗІ матеріалами, ТОВ "ДЕНДІ - ФАРМ" спеціалізуватиметься на наданні послуг з приймання поштових відправлень; обробки поштових відправлень; перевезенні поштових відправлень; доставлення (врученні) поштових відправлень; виконанні доручень користувачів щодо поштових переказів на території України.

ТОВ "Двадцять п'ять годин" спеціалізуватиметься на прийманні поштових відправлень; обробці поштових відправлень; перевезенні поштових відправлень; доставлення (врученні) поштових відправлень; виконанні доручень користувачів щодо поштових переказів на території України та м. Одеса.

Відповідно до частини шостої статті 8 Закону України "Про поштовий зв'язок", Порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, на підставі повідомлення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку.

Рішення було ухвалене на підставі повідомлення зазначених компаній про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. За матеріалами Укрінформ.