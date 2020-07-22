В Україні з'явилося ще одне міністерство

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 22 липня, передає кореспондент видання "ГОРДОН".

"Метою прийняття акта є утворення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості. Прийняття цієї постанови дозволить забезпечити сталий розвиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до держбюджету, розвиток регіонів і позитивно вплине на ринкове середовище", - зазначив віцепрем'єр-міністр - міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

16 липня Верховна Рада України призначила Олега Уруського віцепрем'єром - міністром із питань стратегічних галузей промисловості.

57-річний Олег Уруський у 1996-2000 роках працював в апараті Ради нацбезпеки і оборони України, у 2000-2003 роках обіймав посаду першого заступника голови Держкомісії у справах оборонно-промислового комплексу, згодом працював у секретаріаті уряду, був першим заступником міністра промислової політики, очолював Державне космічне агентство України.

Із квітня 2020 року працює у приватному секторі.