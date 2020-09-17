В Укрзалізниці назвали найпопулярніші залізничні пасажирські напрямки у 2020 році

Укрзалізниця з початку року перевезла близько 12 млн пасажирів, а найпопулярнішим напрямком став "Київ - Харків - Київ". Про це повідомляє пресслужба Укразалізниці, інформує УНН.

"Укрзалізниця з початку року перевезла у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення 11,8 млн пасажирів. Третина з них (3,9 млн) обрали потяги для подорожей у літні місяці. Найпопулярнішими напрямками поїздок залишалися сполучення між обласними центрами. Так, із початку року у сполученні "Київ - Харків - Київ" перевезено 498,9 тис. пасажирів, "Київ - Львів - Київ" - 437,7 тис., "Київ - Дніпро - Київ" - 388,9 тис., "Київ - Одеса - Київ" - 295,7 тис", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїздами приміського сполучення скористалися 33 млн громадян.

"На сьогодні Україною курсує 842 приміських та 72 пари пасажирських поїздів. 5 пар сезонних потягів завершили курсування", - резюмували залізничники.

За матеріалами УНН