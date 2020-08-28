В уряді очікують другий транш від МВФ до кінця року - джерело

У Кабінеті Міністрів очікують отримати другий транш від Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року.

Про це Укрінформу повідомило джерело в уряді.

"Очікуємо другий транш до кінця цього року", - сказав співрозмовник агентства.

Він також повідомив, що уряд перебуває "у щотижневій комунікації з Міжнародним валютним фондом. Є таблиця з виконання вимог з міжнародними партнерами. Зокрема, 9 структурних маркерів, один із яких вже виконано, інші 8 будуть виконані згідно з графіком".

За словами джерела, третій транш від МВФ передбачається, також згідно з графіком, наступного року.

Співрозмовник зазначив, що важливим моментом у питанні отримання траншів є питання призначення місії МВФ. "Поки місія не призначена. І це питання, зокрема прискорення цієї роботи, обговорювалося у Києві на зустрічах із заступником державного секретаря США. Останній, зокрема, пообіцяв посприяти вирішенню цього питання", - зазначило джерело.

Як повідомляв Укрінформ, 17 серпня голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв'ю ЗМІ заявив, що НБУ розраховує до кінця 2020 року отримати другий транш від МВФ. Однак голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає малореалістичним отримання двох траншів МВФ у 2020 році.

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман 21 серпня повідомив, що Фонд має намір продовжувати співпрацю з нашою державою за програмою stand- by. Він пояснив, що наразі тривають дискусії з урядом щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей від Фонду, а також економічної та фінансової політики держави. Серед ключових вимог - завершення реформи митної та податкової служб, затвердження плану роботи з непрацюючими кредитами в банківській системі тощо. Люнгман також зазначив, що дату початку роботи щодо перегляду програми ще не визначено. Невідомо й те, коли наступна місія приїде в Україну й оцінить виконання вимог з боку українського уряду.

Міжнародний валютний фонд 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд дол. 12 червня Україна отримала перший транш МВФ у розмірі 2,1 млрд дол. А залишок був розділений ще на 4 транші.

Нова програма повинна допомогти Україні впоратися з проблемами, які викликала епідемія коронавірусу. Гроші мають забезпечити платіжний баланс і бюджетну підтримку, зберігаючи при цьому досягнення в основних структурних реформах. Це має гарантувати Україні повернення до зростання економіки, коли криза мине.

Попередня програма для України - stand-by - була схвалена МВФ у грудні 2018 року. Україна отримала за нею єдиний транш у розмірі 1,4 млрд дол.

У грудні 2019 року Україна і МВФ домовилися про кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на 5,5 млрд дол. Але Київ не до кінця виконав вимоги Фонду. За матеріалами Укрінформ.