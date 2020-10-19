В Уряді пообіцяли збільшити зарплату вчителів на 30%

Законопроєкт про державний бюджет України передбачає підвищення зарплати освітян у два етапи: в січні та липні 2021 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Зокрема, з липня 2021 року посадовий оклад вчителів буде майже на 30% більше, ніж станом на вересень 2020 року", - йдеться у заяві.

У пресслужбі зазначили, без категорії та стажу роботи у вересні 2020 року - 4 050 грн, тоді згідно з проєктом держбюджету-2021 у січні наступного року заробітна плата становитиме 4859 гривень, а з липня 5 265 гривень.

У відомстві зазначили, що Посадовий оклад вчителів І категорії з січня 2021 року збільшиться до 6 061 грн, з липня 2021 року - до 6 567 грн.

Зазначається, що у вересні 2020 року він становив 5 051 грн.

Натомість вчителі вищої категорії з 2021 року отримуватимуть 6 461 гривню, а з липня 7001 гривню.За матеріалами Прямий канал