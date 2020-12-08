ВАКС залишив без змін запобіжний захід Гладковському

Вищий антикорупційний суд не змінив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олегу Гладковському. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Сьогодні, 8 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення клопотання адвоката колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони щодо зміни запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Слідство в одній зі справ - щодо корупційних схем у закупівлі автомобілів для армії, що завдало 17,44 млн грн збитків державі, - стосовно Гладковського завершили у червні.

Торік 19 жовтня ВАКС обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави у понад 10 млн грн. Гладковський вийшов з СІЗО під заставу. Рішенням суду на нього поклали процесуальні обов'язки, дію яких неодноразово продовжували.