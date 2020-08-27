Верещук про 1,2 млрд євро кредиту від ЄС: гроші нам потрібні, але не такою ціною

Днями Верховна Рада ратифікувала угоду для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від Європейського Союзу. Відповідний законопроєкт підтримали 248 парламентарів. Серед тих, хто не підтримав документ - народний депутат від фракції "Слуга народу", кандидат на посаду столичного мера Ірина Верещук. Свою позицію з даного питання вона висловила в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

За її словами, документ містить дві принципові суперечливості.

"Не голосуючи за законопроєкт, я керувалася двома важливими, як на мене, пунктами. Так, зокрема, там пропонувалося "розширити повноваження приватних виконавців на вимоги до 100 тис. грн проти будь-якого боржника. Не робота це ЄС і не може ЄС вказувати українцям, як розширювати повноваження приватних виконавців по стягненню боргів з українців.

Запозичення нам потрібні, кредити потрібні, але не такою ціною", - пояснила Верещук.

Суперечливою також є вказівка ЄС українському уряду "переглянути та запровадити нормативно-правову базу корпоративного управління державних підприємств відповідно до керівних принципів ОЕСР", додала нардеп.

"Іншими словами це означає підвищити заробітні плати Наглядовим радам, зокрема - іноземцям. Я категорично проти того, щоб іноземці, які виступають як експерти, які можуть допомогти Україні в корпоративному управлінні і вийти з корупційних схем і договорняків, отримували заробітні плати, які сягають мільйонних показників", - каже Верещук.

Нагадаємо, напередодні Верещук закликала киян до обговорення законопроєкту про столицю.