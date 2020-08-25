Верховна Рада проголосувала за збільшення "мінімалки" до 5 тисяч грн

Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт No3963 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" під час позачергового засідання у вівторок.Законопроєкт в цілому підтримали 295 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Перед цим за основу закон підтримали 325 нардепів. Жодного голосу за збільшення "мінімалки" лише на 277 грн не дали фракції "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина", які вважають цей закон популістичним.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, президентський законопроєкт є збалансованим, завдяки його прийняттю Пенсійний фонд отримає близько 1,7 млрд грн від ЄСВ.

Згідно із законом, з 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата становитиме 5 тис. грн.

На сьогодні мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.

Зокрема, закон визначає підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня у місячному розмірі 5 тис. грн (зростання на 5,86%).

Водночас з метою збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ЄТС) та мінімальною заробітною платою, що склалося у поточному році, передбачено збільшення видатків на підвищення розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС та встановлення його у розмірі 2 225 грн (підвищення становитиме 5,86%).

6 серпня президент Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт No3963, яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати.

За матеріалами "Україна молода".