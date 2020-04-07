Верховний суд Британії відмовив Коломойському

Верховний суд Британії відмовив у задоволенні клопотань, що подали екс- власники Приватбанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов і шістьма компаніями, щодо дозвілу оскаржити рішення Апеляційного суду від жовтня 2019 року, яким було підтверджено, що англійський суд має юрисдикцію розглядати позов Приватбанку до екс-власників. Про це йдеться в повідомленні Приватбанку.

"Таким чином, у пана Коломойського, пана Боголюбова ... більше немає ніяких способів оскарження, тому позов банку в подальшому буде розглядатися по суті у Високому суді Лондона. Банк упевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться відшкодувати понад $ 3 млрд", - відзначають в Приватбанку.

У рішенні, ухваленому 6 квітня 2020 суддями Рідом, Бригсом і Сейлсом, Верховний суд підтвердив, що в задоволенні клопотань про дозвіл на оскарження повинно бути відмовлено "оскільки клопотання не стосуються питань права, повинні розглядатися в даний момент".

Верховний суд також зобов'язав пана Коломойського, пана Боголюбова і компанії відшкодувати витрати, понесені Приватбанком за їх невдалих клопотань.

Нагадаємо, що націоналізований в грудні 2016 рік Приватбанк через рік подав позов до високого суду Лондона проти екс-власників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов'язаних з ними британських компаній, і домігся розпорядження суду про всесвітній арешт їх активів на суму понад $ 2,5 млрд.

Однак Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції цей позов Приватбанку, вважаючи, що він був поданий проти британських компаній з тим, щоб залучити у виробництво Коломойського і Боголюбова. Банк оскаржив це рішення, і апеляційний суд Англії та Уельсу 15 жовтня 2019 року став на його бік. Припис суду про всесвітній арешт активів залишилося в силі до винесення судового рішення по суті.

Судді Апеляційного суду прийшли до висновку, що банк має достатню для судового розгляду справа для повного відшкодування $ 1,9 млрд (а з урахуванням відсотків - $ 3 млрд), як заявлено в позовних вимогах. Коломойський і Боголюбов намагалися оскаржити це рішення в суді.

За матеріалами DT.UA