Вихід з карантину повинен бути плановим і помірним - Президент

Президент України Володимир Зеленський підтримує позицію уряду про те, що передчасний запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася.

Про це йшлося на традиційній нараді Президента з представниками Кабінету міністрів та відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

"Плановий помірний підхід до виходу з карантину - це правильно. Попри втому, не можна ставитися безпечно до епідемії. Сьогодні кількість заражених - понад пів тисячі. Транспорт - це прямий спосіб поширення цієї небезпеки", - наголосив Зеленський. За матеріалами Укрінформ.