Виробники відновлюваної енергетики просять Зеленського про зустріч

Українські виробники відновлюваної енергетики звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням про зустріч. Відповідний лист до президента надіслали Українська асоціація відновлюваної енергетики, Українська вітро-енергетична асоціація і Європейсько-українська енергетична асоціація, що є найбільшими профільними об'єднаннями виробників енергії з поновлюваних джерел в Україні.

Автори листа зазначають, що українські та іноземні інвестори зробили вагомий внесок у розвиток економіки України та інвестували тільки в сектор відновлюваної енергетики близько $10 млрд. Інвестиції у відновлювану енергетику становлять близько 25% від загального обсягу всіх іноземних інвестицій, отриманих Україною за роки незалежності.

"Шановний Володимире Олександровичу, з усією повагою просимо Вас врахувати всі наявні та можливі ризики від відсутності рішення щодо врегулювання ситуації і зустрітися з ключовими гравцями та інвесторами ринку електричної енергії в будь-який зручний для Вас час", - звертаються автори листа до президента.

В уряді тривають переговори з інвесторами в поновлювану енергетику з перегляду чинних "зелених" тарифів, за якими ДП "Гарантований покупець" зобов'язаний купувати електроенергію з відновлюваних джерел, і вироблення шляхів виходу з кризи в енергетиці. У держпідприємства виникли значні фінансові труднощі, а рівень заборгованості за вироблену електроенергію становить понад 13 млрд грн.

"Сьогодні інвестори вкотре готові домовитися і погодитися на скорочення чинної підтримки галузі відновлюваної енергетики. Основні пропозиції полягають у добровільній реструктуризації розміру "зеленого" тарифу, а також у добровільній відмові від введення в дію нових об'єктів відновлюваної генерації, що дозволить знизити фінансове навантаження на ДП "Гарантований покупець" на суму понад 80 млрд грн", - ідеться в листі.

Однак компромісу з урядом досі не досягнуто, відзначають в асоціаціях, а процес переговорів затягується. Втручання президента ж допоможе домовитися і прийняти відповідні зміни в законодавство, вважають інвестори.

"Ми впевнені, що Ваша безпосередня участь у вирішенні кризової ситуації в галузі стане каталізатором прийняття зваженого та компромісного рішення і гарантує виконання досягнутих домовленостей усіма сторонами переговорів у найкоротші терміни", - вважають у профільних асоціаціях. За матеріалами LB.ua