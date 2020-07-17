Вітренко завершив свою роботу в Нафтогазі

16 липня виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко завершив свою роботу в компанії.

Про це він написав у Facebook.

"Друзі, сьогодні мій останній день роботи в "Нафтогазі України". Залишаючи у "Нафтогазі" чималі напрацювання (і гроші від "Газпрому" - напрям, за який я відповідав), хочу побажати керівництву компанії і держави достатньої компетентності та порядності використовувати їх на благо громадян України", - повідомив Вітренко.

Він заявив, що всі роки роботи в компанії "робив все, щоб захищати нашу з вами гідність і відстоювати нашу енергетичну незалежність".

Нагадаємо: Вітренко співпрацював з Нафтогазом з 2002 року. Він був радником керівників компанії, у 2004-2005 роках працював начальником одного з відділів НАК. У 2014 році повернувся в Нафтогаз, був директором з розвитку бізнесу, з 2018-го був виконавчим директором. Брав участь у Стокгольмському арбітражі, який задовольнив вимоги України у спорах з Газпромом щодо закупівлі та транзиту російського газу.

13 травня 2020 року він повідомив, що через два місяці буде звільнений у зв'язку зі скороченням посади. За матеріалами Укрінформ.