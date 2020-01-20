Возможность закупки "Нафтогазом" газа у "Газпрома" будет зависеть, в том числе, от решения правительства - Коболев

Возможность закупки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа напрямую у "Газпрома" будет зависеть как от цены, которую будет готова предложить российская компания, так и от решения украинского правительства, заявил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24".

"Это (закупка – ИФ) будет зависеть от двух факторов. Первый фактор находится в рамках контроля "НАК "Нафтогаз Украины" – это цена и коммерческие параметры, является ли это справедливой, рыночной ценой. За последние шесть лет справедливую цену "Газпром" нам не предлагал ни разу", – сказал он, добавив при этом, что в настоящее время ничто не мешает "Газпрому" выйти с конкурентными предложениями.

"НАК "Нафтогаз" регулярно проводит аукционы, мы импортируем газ и ничего не мешает "Газпрому", например, прийти на аукционы, предложить нам какую-либо цену и конкурировать. Если такое предложение поступит, на основании коммерческих расчетов мы будем принимать решение. При этом еще важен политический аспект... Скорее всего, подобный вопрос станет предметом рассмотрения правительства", – отметил глава правления НАК.

Коболев добавил, что в прошлом году перед проведением переговоров по транзиту газа среди директив правительства отсутствовали какие-либо предписания относительно обсуждения с российской стороной вопросов прямых поставок газа.

"Из директив опция по договоренностям по импорту газа "Газпрома" была устранена, переговорщики такого мандата не имели. Будет ли правительство сейчас давать подобное разрешение? Будет зависеть от них", – подчеркнул глава правления НАК