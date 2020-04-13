ВР підтримала зміни до бюджету через коронавірус

На позачерговому засіданні Верховної Ради України у понеділок, 13 квітня, депутати проголосували за закон про зміни до державного бюджету на 2020 рік, пов'язані зі створенням фонду протидії коронавірусній інфекції.

Відповідний законопроект підтримали 249 депутатів.

Прийнятий Радою документ передбачає, що державні доходи на 2020 рік зменшаться на 119,74 мільярда гривень - це 11% всіх доходів, які раніше очікували отримати у вигляді податків і як прибуток держкомпаній. Дефіцит бюджету збільшиться більш ніж у 3 рази - з 96,27 мільярда гривень до 298,4 мільярда гривень.

Витрати бюджету зростуть на 82,39 мільярда гривень, з яких 64,67 мільярда гривень складе спеціальний фонд протидії коронавірусу. Разом з тим, левова частка державних витрат в бюджеті скоротиться.