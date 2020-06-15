ВВП України цьогоріч може скоротитися на 4-8% - Кабмін

Економіка України внаслідок пандемії коронавірусу в 2020 році може скоротитися на 4-8% порівняно з 2019 роком.

Про це йдеться в Програмі діяльності Кабінету міністрів України, оприлюдненій на Урядовому порталі.

"Негативний вплив пандемії підсилюється початком глобальної економічної рецесії, що може завдати суттєвого удару по рівню добробуту населення. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, очікується падіння світової економіки на 3 відсотки. В свою чергу, Україна традиційно є більш вразливою до економічних шоків, а тому може зазнати більш суттєвого впливу: ВВП може впасти на 4-8 відсотки порівняно з 2019 роком", - ідеться в документі.

Зазначається, що прогнозоване падіння економіки України є наслідком глобальних шоків: несприятлива ситуація на важливих для України сировинних ринках, закриття товарних ринків для українських експортерів, зміна глобальних виробничих ланцюжків. У підсумку, за прогнозами НБУ, Україна у 2020 році може зіткнутися з падінням експорту (-10 відсотків), імпорту (- 14,5 відсотка), розширенням дефіциту бюджету (8 відсотків ВВП) і зростанням рівня безробіття (до 9,5 відсотка).

При цьому значні трансформації глобальної економічної системи, пов'язані як із природними процесами, так і зі зміною поведінки економічних суб'єктів, з одного боку, зумовлюють нові виклики на глобальних ринках товарів та послуг, капіталу, робочої сили, а з іншого - створюють нові можливості для України.

Як повідомляв Укрінформ, за попередніми оцінками Національного банку, економіка може впасти на 6-7% за підсумками 2020 року.

У квітні Верховна Рада ухвалила зміни до Державного бюджету на 2020 рік. Згідно з документом, дефіцит держбюджету збільшено на 202 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скорочуються на 119,75 млрд грн (з 1 095,6 млрд грн), видатки збільшуються на 82,4 млрд грн (з 1 184 млрд грн). У бюджеті також було створено Фонд боротьби з коронавірусом, який діятиме в період карантину та протягом 30 днів після його скасування. Загальний обсяг фонду становить 64,7 млрд грн. По матеріалам Укрінформ.