Яких результатів очікувати від роботи місії МВФ в Україні

Транш "під ялинку"

Місія МВФ розпочала свою роботу в Україні для перегляду угоди співпраці за програмою stand-by. Через COVID-19 вона працюватиме у форматі онлайн- зв'язку. Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко. У коментарі "Слово і діло" економіст Борис Кушнірук пояснив, що робота місії триватиме і в наступному році, але це не гарантує, що ухвалюватимуться конкретні рішення щодо програми фінансування.

"Це буде своєрідний формат - онлайн-режим, я не знаю, наскільки такий формат дозволить ухвалювати рішення, в будь-якому разі, жодних коштів до кінця року Україна не отримає і через те, що розпочалися різдвяні свята, й через те, що деякі рішення прийматимуть у наступному році. Річ у тім, що вони, в принципі, ніколи не кажуть "ні". В такому разі вони говорять, що треба продовжувати роботу й скільки це триватиме - ніхто не знає. В будь-якому разі, вимоги, закладені в меморандумі, ніхто не скасовував, - сказав Кушнірук.

Кушнірук пояснив, що програма співпраці може переглядатися відповідно й до часових рамок і до результатів роботи місії.

"Насправді питання будуть найбільше стосуватись бюджету й ситуації довкола антикорупційних органів, - пояснив економіст.

На думку експерта, початок роботи місії МВФ в Україні був відтермінований із політичних причин: через ситуацію довкола НАБУ, антикорупційних органів, зміни керівництва НБУ.

"Все це суттєво обмежило прийняття рішень й, більш того, ці питання не можна назвати розв'язаними повністю станом на зараз. Й це може ускладнити вердикт. Тобто те, що місія розпочала свою роботу - це ще не означає, що буде ухвалене якесь рішення, - пояснив він. За матеріалами Слово і Діло.