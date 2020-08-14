Ярославський заявив про готовність залучити $1 млрд для відродження Харківського авіазаводу

Бізнесмен Олександр Ярославський, активи якого об'єднані в групу DCH, заявив про готовність узяти відповідальність за відновлення Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП) і залучити для цього $1 млрд.

"З цієї суми $100 млн підуть на виплату боргів; $500 млн - на добудову літаків, виробництво яких уже розпочато, й закладення нових; $400 млн - на програми розвитку. Буде це приватизація чи приватно-державне партнерство, не так важливо. Важливо не згаяти час", - ідеться у його зверненні на сайті DCH у п'ятницю.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський і міністр інфраструктури Владислав Криклій під час відвідування підприємства запевнили в зацікавленості держави в його відновленні.

За словами Уруського, в рамках трансформації держконцерну "Укроборонпром" авіактиви буде передано з нього до нового держхолдингу "Антонов", яким управлятиме ще один новий держхолдинг - "Аерокосмічні системи України" під управлінням Мінпрому.

Криклій додав, що за ініціативою Зеленського планується створити державіакомпанію, яка замовлятиме вітчизняні літаки для регіональних рейсів.

"Самими реорганізаціями та перестановками реального відродження підприємства домогтися неможливо. Планами ситий не будеш, колективу ХАЗ потрібні зарплати й гарантії збереження робочих місць, незалежно від того, хто і як їх надасть", - у свою чергу заявив Ярославський.

На його думку, заводу потрібна реальна підтримка держави та значні приватні інвестиції.

Бізнесмен зазначив, що група DCH готова до відкритого обговорення своєї пропозиції та має намір докласти всіх зусиль, щоб урятувати підприємство для Харкова й України.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.

На початку серпня DCH заявила про домовленість із китайською Beijing Xinwei Technology Group про спільну діяльність із розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ "Мотор Cіч". Компанії подали спільну заяву до АМКУ на купівлю підприємства, зокрема, DCH претендує на більше ніж 25% акцій.

ХДАВП здійснював серійне виробництво транспортних багатоцільових літаків Ан-74, регіональних пасажирських літаків Ан-140-100, дуже легких багатоцільових літаків ХАЗ-30, а також виготовленням центроплану літаків Ан-148/Ан-158, запасних частин і окремих агрегатів літаків і виробництво агрегатів вертольотів Мі-2МСБ, Мі-8МСБ у кооперації з "Мотор Січ".

До складу цілісного комплексу ХДАВП також входять завод "Сокільники", завод "ТОРА", Чугуївський авіаційний технологічний завод і Конотопський завод.

ПАТ "Мотор Січ" - один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до понад 100 країн світу.

Інвестпортфель DCH містить активи в таких галузях, як будівництво і девелопмент (мережа ТРЦ "Караван Megastorе" у Києві, Харкові та Дніпрі, готель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка), фінанси (страхова компанія "ІНГО"), промисловість (ХТЗ, рудник "Суха Балка", Дніпровський метзавод), транспорт (міжнародний аеропорт "Харків"), спорт (регбійний клуб "Олімп").

У жовтні 2019 року Ярославський заявив про готовність групи інвестувати в аеровокзальний комплекс міжнародного аеропорту "Дніпро", а також про участь у приватизації ДП "Завод "Електротяжмаш" (Харків) і "Харківобленерго".