З 1 січня 2021 року вартість абонплати на газ збільшать у кілька разів

З 1 січня 2021 року облгази планують збільшити вартість абонплати за газ. Профільна комісія затвердила нові тарифи, які українці невдовзі побачать у січневих платіжках.

В цілому тарифи перерахують 11 облгазів. Зокрема, "Київоблгаз" підвищить свої тарифи з 0,81 до 1,55 грн за куб, "Полтавагаз" - з 1,09 до 2,07 грн. "Донецькоблгаз" - з 0,84 до 1,11; "Кіровоградгаз" - з 0,87 до 1,75; "Кременчукгаз" - з 0,29 до 0,43; "Луганськгаз" - з 0,92 до 1,13; "Одесагаз" - з 0,79 до 0,89; "Київгаз" - з 0,28 до 0,32; "Тернопільгаз" - з 1,03 до 2,34; "Херсонгаз" - з 0,94 до 1,80; "Черкасигаз" - з 0,48 до 0,59.

Відзначається, що процес затвердження тарифів в різних областях України триває, пише "Обозреватель".

Раніше новопризначений в.о. глави Міністерства енергетики Юрій Бойко не виключив підвищення цін на газ в опалювальний сезон. "Теоретично незначні коливання, допускаю. Незначні, бо ми вже увійшли в осінньо-зимовий період і прогнозовано на цей період ціна вже зросла, на мій погляд, цілком достатньо для того, щоб досягти свого піку. Хоча, безумовно, прорахувати всі цінові тренди складно", - сказав в. о. міністра. За матеріалами ZN.ua