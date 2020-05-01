З 11 травня по всій країні почнеться пом'якшення карантину, - МОЗ

По всій країні з 11 травня почнеться пом'якшення карантинних заходів, бо на сьогоднішній день епідеміологічна ситуація це дозволяє.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, підкресливши, що введені карантинні заходи дозволили уникнути пікової захворюваності коронавірусної інфекції в Україні.

Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину, і я ще раз хочу наголосити, ми щодня аналізуємо ситуацію і готуємо пом'якшення карантинних заходів вже з 11 травня… 11 травня ми будемо робити пом'якшення, бо на сьогоднішній день це дозволяє ситуація. Але завчасне пом'якшення карантину може звести нанівець усю роботу, зроблену за півтора місяці", - сказав Степанов.

Нагадаємо, станом на 1 травня в Україні 10 861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 455 нових випадків, 11 - померли.

Послаблення карантину уряд обіцяє після 11 травня. Згідно плану зняття обмежень, опублікованому Денисом Шмигалем, етап No1 розпочнеться у випадку, якщо співвідношення виявлених випадків серед усіх протестованих не змінюється або щоденне відхилення утримувалось в межах 5%. Проте, країна зможе з першого етапу виходу з карантину перейти одразу на третій або четвертий.

Влада Києва також вже оприлюднила план повернення до роботи після карантину. Правда, кияни дізнались лише про 1-й етап зняття обмежень, з якого випливає, що робота скоро з'явиться у багатьох, але до неї доведеться добиратись пішки.