З 13 травня у Києві почнуть працювати 29 агропродовольчих ринків (список ринків)

Відкриті ринки мають забезпечити масковий режим працівників та відвідувачів, дистанційну термометрію на вход

Про це повідомляється на сайті КМДА. Відкриються такі ринки:

1. Торгівельний майданчик "Феофанівський", вул. Заболотного 48-А.

2. Ринок "Деміївський", ТОВ "Манхеттен", вул. Ізюмська, 1.

3. ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вул. Попудренка, 65.

4. Ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вул. Попудренка, 90/2

5. КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115.

6. ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1.

7. Ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80.

8. КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2.

9. Ринок "Лівобережний", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3.

10. Т/М "Дарниця", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5.

11. ТОВ "Путь", ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.

12. Ринок ПП "Колібріс", вул. Л. Курбаса, 6.

13. Ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32- 38.

14. ТОВ "РУІОЛ", "Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94.

15. ПрАТ "Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47.

16. МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13.

17. ТОВ "ТК "Борщагівський", Ринок "Західний", вул. Депутатська, 2.

18. Ринок "Відрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар В. Гавела, 18.

19. ТОВ "Квіткова Галявина", Ринок "Лук'янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1.

20. ТОВ "Фермер - Торг Плюс", вул. Електротехнічна, 18

21. Ринок "Полісся", ТОВ "Полісся", просп. Мінський, 2-А.

22. Ринок "Виноградар", ТОВ "Ринок "Виноградар", просп. Василя Порика, 2-А.

23. ТОВ "Агроринок", вул. Вербицького, 32.

24. Ринок "Дніпро", ТОВ "ТД "Дніпро", б-р Кольцова, 12.

25. ПрАТ "Фірма Лісова", Ринок "Лісовий", вул. Миропільська, 2.

26. ТОВ "Дарницький ринок", вул. Сормівська, 15.

27. Ринковий комплекс "Солом'янський", ТОВ "Фірма" Гарант", вул.

Солом'янська, 24.

28. КП "Житній ринок", вул. Верхній Вал, 16.

29. ТОВ "Нісек", ринок "Позняки", вул. Ревуцького, 12/1.

Відкриті ринки мають забезпечити масковий режим працівників та відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ, забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами та дезінфекцію контактних поверхонь кожні 3 год.

12 травня в Києві розпочався перший етап пом'якшення карантину, введеного через пандемію коронавірусу. З цього дня поновлюють роботу заклади торгівлі та надання побутових послуг, розташовані не в торгово-розважальних центрах, мають окремий вхід з вулиці та площу до 300 кв. м. На кожного відвідувача має припадати 10 кв. м площі.