За час карантину статус безробітного отримали 432 тис. українців

З 12 березня по 20 серпня статус безробітного отримали 431,8 тис. громадян, що на 67% більше, ніж за аналогічний період торік (258,7 тис.).

Такі дані оприлюднила Державна служба зайнятості.

Зокрема у квітні статус безробітного отримали 149 тис., у травні - 97 тис., у червні - 75 тис., у липні - 68 тисяч українців.

За п'ять місяців карантинних обмежень вдалося працевлаштувати 245 тис. громадян, з них - 168 тис. безробітних.

У зв'язку з відновленням роботи підприємств та організацій по всій країні поступово зменшується кількість зареєстрованих безробітних та зростає кількість поданих до служби зайнятості вакансій.

У липні роботодавці подали центрам зайнятості 61 тис. вакансій, що на 5%, більше ніж у червні, та на 40% (або на 18 тисяч) більше, ніж у квітні.

Станом на середину серпня на одне робоче місце претендувало 9 безробітних.

Загалом з початку року статус безробітного мають майже 488 тисяч українців (проти 276 тисяч на 20 серпня 2019 року), допомогу по безробіттю отримують 411 тисяч громадян.

Кількість вакансій у базі даних служби зайнятості від початку карантину становила 285 тисяч. Найбільший попит мають кваліфіковані робітники з інструментом, з обслуговування та експлуатації устаткування, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники.

Значно меншим був попит на професіоналів - інспекторів, провізорів, економістів, інженерів та лікарів.

Станом на 20 серпня до центрів зайнятості подано понад 220,5 тис. пакетів документів (з них - 192,6 тис. - від фізичних осіб-підприємців, які є застрахованими особами), прийнято 202 тис. позитивних рішень для надання фінансової допомоги 365,6 тис. працівників (з них майже 179 тис. - ФОПи).

Уряд планує розширити програму допомоги з часткового безробіття на випадок нових епідемій, крім COVID-19.

Розмір виплат для осіб, які отримують мінімальну допомогу по безробіттю без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищено з 650 грн до 1000 грн.

У держбюджеті на 2020 рік на допомогу з часткового безробіття передбачено 4,7 млрд грн.

Кабмін очікує зростання безробіття до 9,4% в поточному році. За матеріалами http://finclub.net