За час карантину статус безробітного отримали 500 тис. українців

З 12 березня по 30 вересня статус безробітного отримали вже 504 тисячі українців, що на 56% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За даними Державної служби зайнятості, станом на 12 жовтня офіційно зареєстровано 427 тисяч безробітних, що на 59% або на 159 тисяч більше, ніж на цю ж дату торік.

Найбільш суттєве зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та Києві (в 1,8-2,8 раза). В Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32-38%.

Водночас з початку карантину 324 тисячі українців працевлаштовані, 430 тисяч отримують допомогу по безробіттю.

Станом на 1 жовтня у базі Держслужби зайнятості зареєстровано 396 тисяч вакансій - на 40% менше, ніж на цю ж дату минулого року. Наразі на одну вакансію претендує 6 безробітних (на відповідну дату минулого року - 3).

У другому кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зріс до 9,9% (на 1,3 в.п.) з 8,6% у першому кварталі.

З 12 березня по 31 серпня статус безробітного отримали 444 тисячі українців. Кількість безробітних становила 477,7 тисячі громадян, що на 73% більше, ніж станом на цю ж дату торік.

За матеріалами Фінансовий клуб