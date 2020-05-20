Зарплата в розмірі 5-6 тисяч грн це не бідність - Зеленський

Людей з зарплатами в розмірі 5-6 тисяч гривень не можна вважати бідними.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на прес-конференції, коментуючи прогноз Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), що внаслідок пандемії COVID- 19 в Україні кількість бідних збільшиться на 6,3 млн в кращому випадку, на 9 млн - в гіршому.

"У ЮНІСЕФ світова статистика. Вони порівнюють заробітну плату в Україні з іншими країнами. У нас, на жаль, поки що і прожитковий мінімум, і середня заробітна плата в цілому в країні менша... Це не зовсім адекватна, в нормальному сенсі слова, інформація з приводу України. Я вже не пам'ятаю всі цифри. Мені здається, що всіх людей, які будуть отримувати десь 5-6 тисяч гривень, в ЮНІСЕФ вважають бідними. Так, дійсно, це дуже мала зарплата в порівнянні з європейськими чи американськими стандартами. У них $250 це мізерна зарплата. В нас це теж маленька зарплата, але у нас це не є бідністю все ж таки", - заявив президент.

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Він додав, що мінімальна зарплата та пенсії в Україні будуть рости. За матеріалами Новое Время.