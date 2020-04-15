Заступник Кличка заперечує обвинувачення в хабарництві

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що йому не висували підозр у хабарництві. Про це він написав 15 квітня у Facebook.

"Я працюю не перший рік, працюю чесно і несу відповідальність як людина з досвідом за дії та рішення, які на цій посаді приймаю. Відповідаю перед сім'єю, перед суспільством, перед тими, із ким працюю, і киянами. Мені приховувати нічого, повторюю - завжди працюю чесно", - зазначив він.

Поворозник додав, що ніколи не брав хабарів, оскільки "це суперечить його життєвим і професійним поглядам та принципам".

Він також зазначив, що жодних розмов про неправомірну вигоду не було, а всі заяви, що його заарештували або спіймали на хабарі, назвав брехнею.

Поворозник також повідомив, що підозри йому ніхто не оголошував, а 17 квітня його викликали на допит як свідка.

"Я вимагаю від правоохоронних органів розібратися з розповсюдженням неправдивої інформації у ЗМІ. Ще раз наголошую: мені приховувати нічого! Я готовий співпрацювати із правоохоронними органами і буду вимагати публічного розгляду справи! Вважаю, що ця ситуація надумана, і не виключаю, що все це - політична провокація, спрямована не лише проти мене особисто, але й проти нашої команди, аби дискредитувати нас в очах у першу чергу киян", - зазначив він.

14 квітня журналісти ТСН заявили, що Поворозника підозрюють у вимаганні хабаря в розмірі $125 тис. від представника компанії-забудовника. Джерела НВ, "Української правди" і агентства "Інтерфакс-Україна" підтвердили, що у КМДА проводили обшуки. За матеріалами "Гордон".