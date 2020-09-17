ЗАЗ збиратиме автомобілі Renault в Україні з російських машинокомплектів

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) налагодив серійне виробництво купе-кросоверів Renault Arkana з російських машинокомплектів. Про це повідомила пресслужба ЗАЗ.

Комплекти для складання автомобілів постачатимуть із московського заводу групи Renault, повідомляють у релізі.

Renault Arkana - перша модель Renault в Україні з бензиновим турбодвигуном на 150 к/с. Авто оснащено автоматичною трансмісією CVT X-Tronic нового покоління й інтелектуальною системою повного приводу, додали у пресслужбі.

Ціна на авто починається від 468 тис. грн.

10 вересня стало відомо, що ЗАЗ уклав угоду на складання легкових автомобілів компанії Renault. Автомобілі вироблятимуть для внутрішнього ринку на потужностях заводу.

ЗАЗ - великий виробник автомобілів в Україні. Підприємство виробляє легкові автомобілі, легку комерційну техніку, вантажні автомобілі й автобуси. Виробничі потужності заводу дають змогу випускати 150 тис. автомобілів на рік, ідеться на сайті заводу.

Groupe Renault займається виробництвом автомобілів із 1898 року, її представлено на ринках 134 країн. 2019 року група реалізувала 3,8 млн автомобілів. У портфель компанії входять бренди Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine. За матеріалами Гордон.