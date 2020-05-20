Зеленський: 5000-6000 гривень зарплати - це маленька сума, але не бідність

Під час прес-конференції 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що 5000-6000 гривень зарплати - це не бідність.

Задаючи питання президенту під час пресконференції, журналістка розповіла, що понад 6 мільйонів українців можуть опинитися за межею бідності і запитала, як саме можна зупинити цей потенційний ріст бідності.

"Уряд готує усі програми, щоб у нас не було стільки бідних людей. Я хочу, щоб ви звернули увагу на ту статистику. Переведіть її будь ласка в гроші. У них світова статистика. Вони порівнюють заробітну плату з іншими країнами в Україні. У нас, на жаль, поки що прожитковий мінімум і середня заробітна плата в цілому в країні менша. Мені здається, що це не зовсім адекватна інформація з приводу України", - розповів президент.

На його думку, 5000-6000 гривень заробітної плати - це маленька сума, але не бідність.

"Мені здається, що це всі люди, які будуть отримувати десь, 5000-6000 тисяч гривень. Вони вважають, що це бідність. Так, це дуже мала заробітна плата, в порівнянні з європейськими чи американськими зарплатами. У них 250 доларів - це мізерна зарплатня. У нас це теж маленька заробітна плата, але у нас це не є бідністю", - підкреслив президент.

За його словами, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже працює над тим, щоб підняти мінімальну заробітну плату українцям.