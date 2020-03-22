Зеленський обговорив з главою МВФ збільшення допомоги через коронавірус

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором - розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою щодо співпраці України з МВФ.

Про це повідомляє Офіс президента.

Сторони обговорили фінансово-економічну ситуацію в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Також співрозмовники обговорили розширення програми співпраці України з МВФ.

"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду в час великих викликів для економіки, пов'язаних зі світовою пандемією. Україна свідома, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов'язаних з нею обмежень на економіку й добробут громадян", - сказав Зеленський.

"Мала дуже конструктивну розмову з президентом Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19", - зазначила Георгієва.

Сторони також домовилися координувати спільні дії щодо розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема щодо збільшення їхнього обсягу.

За матеріалами https://nv.ua