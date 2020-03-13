Зеленский объявил о ликвидации ГАСИ

По мнению президента, именно этот орган является одной из наиболее коррумпированных структур в Украине

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Об этом заявил президент Владимир Зеленский на выездном заседании Кабмина 13 марта, где обсуждают оптимизацию органов строительного контроля и надзора. По мнению главы государства, именно этот орган является одной из наиболее корумпированных структур в Украине.

Подрядчикам разрешили строить дороги без разрешения ГАСИ

"Мы ликвидируем ГАСИ. Процесс получения государственных услуг будет прозрачным, будет удобным и с минимальным влиянием чиновников на принятие таких решений", - сказал Зеленский.

Напомним, 5 марта в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса в Полтаве Зеленский сообщил, что ликвидация ГАСИ в Украине осуществится в течение двух недель.

Вместо ГАСИ правительство планирует создать новые контролирующие строительную сферу органы. Соответствующий проект постановления обнародован на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

Документ предлагает ограничить полномочия существующей ГАСИ, создав еще два органа: Госинспекцию градостроения Украины; Госагентство по вопросам технического регулирования градостроения Украины. По материалам https://ubr.ua