Зеленський остаточно легалізував гральний бізнес: що передбачає закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Метою ухвалення цього законопроєкту є створення ефективної нормативно - правової бази у сфері регулювання відносин з організації та проведення азартних ігор.

Які азартні ігри дозволили в Україні: гральні заклади казино; казино через мережу Інтернет; букмекерська діяльність в букмекерських пунктах та через мережу Інтернет; зали гральних автоматів; випуск та проведення лотерей; ігри в покер через мережу Інтернет.

Також передбачено створення низки реєстрів, пов'язаних з гральним бізнесом: Реєстр організаторів азартних ігор казино; Реєстр організаторів букмекерської діяльності; Реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів; Реєстр операторів лотерей; Реєстр організаторів гри в покер; Реєстр самообмежених осіб.

Крім того, законопроєктом встановлюються вимоги до гравців та їх ідентифікації, що сприятиме запобіжу негативним наслідкам від участі в азартних іграх, зокрема осіб, які не досягнули 18 року, та жорсткі фінансові санкції за невиконання таких вимог.

Більш того, запроваджується принцип "відповідальної гри", що передбачає здійснення організатором азартних ігор заходів щодо попередження та мінімізації негативних наслідків від участі фізичних осіб в азартних іграх та створення механізмів боротьби з ігровою залежністю. Довідка Finacne.ua: Верховна Рада України схвалила його в другому читанні 14 липня 2020 року. У другому читанні за законопроєкт No 2285-д проголосували 248 депутатів. У законопроєкті зазначається, що нині за неофіційною інформацією в Україні діє до 160 тис. ігрових комп'ютерів, до 5 тис. залів гральних автоматів, до 2 тис. пунктів приймання ставок та не менше 20 підпільних казино. За матеріалами Finance.UA