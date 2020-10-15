Зеленський підписав указ про передачу земель сільгосппризначення в комунальну власність

Президент Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної в комунальну власність. Про це він повідомив сьогодні, 15 жовтня, виступаючи на земельному форумі "Земля - народу" в Чернігівській області.

"Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність", - сказав він.

28 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про обіг сільськогосподарських земель. Відповідно до закону, з 1 липня 2021 роки українці зможуть купувати землю сільськогосподарського призначення. Одна людина може купити в цілому не більше 100 гектар землі. Юридичні особи, власниками яких є громадяни України, зможуть купувати землю з 1 січня 2024 року. Юрособи зможуть сконцентрувати в своїй власності не більше 10 тисяч гектар. Іноземці зможуть купувати землю тільки в тому випадку, якщо відповідне рішення громадяни візьмуть на всеукраїнському референдумі. Відзначимо, що поки закону про референдуми в Україні немає.

Верховна Рада прийняла закон у другому читанні 31 березня. Парламентарії намагалися скасувати рішення парламенту, зареєструвавши для цього 13 постанов, але жодне не змогли підтримати. Найбільше постанов внесли до Верховної Ради депутати з фракції "Батьківщина".

Однак потім Конституційний суд отримав подання щодо закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення". Під текстом подання стоять 54 підписи, хоча в повідомленні відділу комунікацій йдеться про 53 звернулися. Останнім розписався депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський.

За матеріалами Інтерфакс-Україна, ZN.ua