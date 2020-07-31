Президент Володимир Зеленський підписав закон про "зелену" енергетику.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook у п'ятницю, 31 липня.

"Президент підписав законопроєкт No3658, який закріплює ключові положення урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики. Цей закон дозволить знизити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій - на 7,5%, - пише Шмигаль.

Він додав, що на практиці це означає, що держава і всі українці заощадять майже 7 млрд гривень щорічно.

Крім того, прем'єр розраховує, що до 2030 року меморандум дасть можливість зменшити обсяг виплат "зеленій генерації", приблизно, на 2 млрд євро.

"Підписаний закон сприятиме збалансуванню ринку електроенергії, захистить права інвесторів і дозволить уникнути підвищення тарифів на електроенергію для людей, - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, ВР схвалила даний закон на позачерговому засіданні 21 липня. Він передбачає зниження тарифів для сонячних електростанцій на 15%, для вітроелектростанцій - на 7,5% без пролонгації терміну їх дії.

22 липня у Верховній раді зареєстровано проєкт постанови, який заблокував підписання законопроєкту про зниження "зеленого" тарифу.

Голова Верховної ради Дмитро Разумков у вівторок, 28 липня, підписав законопроєкт про "зелену" енергетику. За матеріалами Слово і Діло.