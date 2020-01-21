Зеленский подписал законопроект о создании Фонда развития предпринимательства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год относительно Фонда развития предпринимательства, который был внесен и определенный им как безотлагательный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

"Возвращено с подписью от Президента", - говорится на сайте ВР.

Законопроектом предполагается увеличить поступления в специальный фонд Государственного бюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2,0 млрд грн и направить их в соответствующих объемах на новую бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства".

Также подписание закона прокомментировали в Офисе Президента.

"Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса. Программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году", - сообщили в пресс- службе президента.

Отмечается, что Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в гривне. Процент зависит от размера и типа бизнеса. Также поддержка предпринимателям будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога.

Напомним, парламентарии приняли 14 января в целом проект закона о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год относительно Фонда развития предпринимательства, внесен и определен Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.