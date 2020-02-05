Зеленский предложил направить $2,9 млрд, полученных "Нафтогазом" от "Газпрома", на инфраструктурные проекты и развитие медицины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить средства в размере $2,9 млрд, которые НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" в рамках исполнения российской компанией решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", - отметил он на совещании с представителями Кабинета министров и Верховной Рады во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский предложил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов