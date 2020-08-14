Зеленський просить депутатів ратифікувати документи щодо допомоги ЄС у 1,2 млрд євро

У п'ятницю, 14 серпня, президент України Володимир Зеленський просить депутатів ратифікувати меморандум і кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом про отримання макрофінансової допомоги в сумі до 1,2 млрд євро.

Сьогодні в Раді зареєстровано законопроєкт No 0063 "Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником і Європейським Союзом як кредитором і кредитної угоди між Україною як позичальником і Національним банком України як агентом позичальника і Європейським Союзом як кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро)".

Текст законопроєкту поки відсутній на сайті парламенту.

Європейська комісія затвердила вісім програм макрофінансової допомоги для подолання наслідків пандемії, в тому числі та для України в розмірі EUR 1,2 млрд.

"Для України політичні умови програми МФД на суму EUR 1,2 млрд є великими та всеосяжними і стосуються зміцнення управління державними фінансами, управління і верховенства закону, реформи судової системи, конкуренції на газовому ринку, поліпшення бізнес-клімату та управління державними підприємствами", - йдеться в заяві.

Зазначається, що меморандуми про кредитування підписані з Албанією, Грузією, Йорданією, Косово, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією та Україною. Ці документи також були офіційно підписані з чотирма з них: Косово, Молдовою, Північною Македонією та Україною. Переговори щодо меморандумів про взаєморозуміння з рештою двох країн - Боснією і Герцеговиною й Тунісом - тривають.

Нагадаємо, 23 липня Україна підписала меморандум з ЄС про отримання макрофінансування на 1,2 млрд євро. Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив про те, що перший транш у розмірі 600 млн євро Україна може отримати до кінця року за умови виконання деяких умов. Серед таких вимог - проведення нової судової реформи, реформування податкової та митної адміністрації, ліквідація податкової міліції. За матеріалами ZN.UA