Зеленский: "Укрзализныця" договаривается с США о закупке локомотивов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "Укрзализныця" ведет переговоры с США о закупке партии локомотивов.

Об этом он проинформировал на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

"Я уверен, что 2020 год станет годом, в котором мы ощутимо увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры Украины и "Укрзализныця" уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина рассчитывает на снятие торговых ограничений, которые ранее были введены США: в частности, пошлин на импорт стали в размере 25 %.

"Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта. Мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины", - подчеркнул Зеленский.

Президент пригласил крупный американский бизнес поучаствовать в "развитии инфраструктуры Украины", а также в проектах строительства мостов и дорог.

Отдельно Зеленский призвал американский бизнес к добыче природного газа и нефти в Украине.

"Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа. Кроме того, Украина стремится построить эффективное сотрудничество с Международной корпорацией финансирования и развития. Мы заинтересованы в реализации совместных кейсов в различных областях нашей страны", - добавил Зеленский. По материалам https://bykvu.com