Зеленський вніс у Раду законопроєкт, що допоможе отримати EUR136 мільйонів на енергетику

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт Закону "Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проєкт "Програма підвищення надійності підстанцій")".

Текст законопроєкту No0051 оприлюднено на сайті парламенту.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт розроблено з метою створення правових підстав для використання позики Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на фінансування інвестиційного проєкту "Програма підвищення надійності підстанцій" у сумі 136 млн євро.

У межах цього проєкту передбачається здійснити реконструкцію 11-ти підстанцій напругою 330 кВ та однієї підстанції напругою 750 кВ Дніпровської електроенергетичної системи з впровадженням на підстанціях автоматизованих систем керування НЕК "Укренерго" технологічними процесами для досягнення технічного рівня можливості інтеграції української енергосистеми з енергосистемою Європи та забезпечення цілісності ОЕС України.

Гарантійна угода між Україною та ЄІБ визначає забезпечення платіжних зобов'язань за фінансовою угодою (Програма підвищення надійності підстанцій) між ЄІБ та НЕК "Укренерго" державною гарантією. За матеріалами Укрінформ.