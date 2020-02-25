Зеленский за два месяца поручил погасить долги перед шахтерами

Президент Владимир Зеленский поручил правительству за два месяца погасить задолженность по зарплате перед работниками государственных шахт. Об этом он сказал во время совещания работников угольной промышленности в Киеве.

Зеленский отметил, что сейчас задолженность составляет 1 миллиард 100 миллионов гривен.

"Поэтому я очень прошу в ближайшие два месяца - март, апрель - закрыть все долги перед шахтерами", - сказал президент.

По словам Зеленского, если этого не произойдет, "то будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату этот месяц". По материалам http://novosti.dn.ua