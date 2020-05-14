Зеркаль представлятиме "Нафтогаз" у спорах із Росією в міжнародних арбітражах та іноземних судах

Колишня заступниця міністра закордонних справ України, радниця голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Олена Зеркаль очолила захист компанії в міжнародних арбітражах та іноземних судах у спорах із Росією і компанією "Газпром". Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Нафтогазу" від 14 травня.

Відповідний функціонал Зеркаль надали у зв'язку із трансформацією організаційної структури групи "Нафтогаз", зазначає пресслужба.

"Напрям, за який я відповідаю в "Нафтогазі", є вкрай важливим і для компанії, і для України, оскільки йдеться про довгострокові цілі інтеграції нашої держави у світовий ринок задля кращих бізнес-умов і задля захисту енергетичної безпеки. Тому робота над розпочатими процесами та арбітражами не лише не зупиниться, але й посилиться", - заявила Зеркаль.

Раніше над питаннями міжнародних судів у "Нафтогазі" працював виконавчий директор Юрій Вітренко. 13 травня, він повідомив, що за два місяці його звільнять у зв'язку зі скороченням посади.

У НАК заявили, що посаду виконавчого директора скоротять у межах трансформації групи, що покликане усунути дублювання функцій, спростити взаємодію підрозділів і підвищити ефективність роботи.

"Нафтогаз" у квітні 2016 року подав позов проти Росії у зв'язку із втратою доступу до видобування нафти й газу на території Криму. Окрім того, українська компанія планує звернутися в антимонопольні органи Євросоюзу та міжнародні арбітражі із претензіями до "Газпрому" на загальну суму $17,3 млрд.

Після звільнення із МЗС Зеркаль 29 січня стала радницею глави правління "Нафтогазу". За матеріалами Урінформ.