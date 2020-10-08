Звинувачують у державній зраді: проти керівництва "Нафтогазу" порушили кримінальну справу

За фактом діяльності менеджменту НАК "Нафтогаз України" порушено кримінальне провадження.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Воно побудоване на звинуваченнях у державній зраді. Коли воно відкрито, я не знаю. Папери з цього приводу отримав сьогодні", - сказав Коболєв

За його словами, в компанії сприймають це як "дуже наполегливе запрошення до публічної дискусії".

"Ми готові це запрошення прийняти. Нам нема чого приховувати. І по державному аудиту щодо резерву боргів і з усіх інших питань ми абсолютно відкриті", - додав Коболєв, зазначивши, що вже збився з рахунку кримінальних справ щодо "Нафтогазу".

Нагадаємо, що, згідно з висновками Державної аудиторської служби, прямі втрати компанії через фінансових порушень склали на 75 млрд грн.

За прогнозами Мінфіну, в наступні чотири роки збитки групи "Нафтогаз" перевищать 21 млрд грн.

За розрахунками Мінфіну, в 2020 році збитки НАК перевищать 4,2 млрд грн, у 2021 році - 7,5 млрд грн, у 2022 році - 5,4 млрд грн, а в 2023 році - 4,4 млрд грн.

В "Нафтогазі" вже заявили, що не згодні з висновками Госаудитслужби. За матеріалами ZN.ua