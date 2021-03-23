10 компаній хочуть відмити фарбу з будівлі Офісу президента

Офіс президента заявляє, що послуги з прибирання фарби, яку учасники акції протесту на підтримку Сергія Стеренека нанесли на будівлю, запропонували 10 компаній.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зараз Державне управління справами вибирає компанії, які будуть виконувати різні види ремонтних робіт для усунення пошкоджень, завданих будівлі Офісу Президента 20 березня. ДУС буде вибирати компанії, здатні виконати необхідні роботи і вартість послуг яких буде найменшою. Державне управління справами публічно відзвітує про всі виконані роботи. Станом на сьогодні близько 10 компаній запропонували свої послуги з прибирання фарби з граніту. Вони оцінюють обсяг робіт і визначають, чи мають відповідні хімічні розчини. Вартість цих послуг може становити 250-300 тис. гривень", - йдеться в ньому.

Офіс наголошує, що триває підбір компаній і підрахунки необхідних коштів для проведення інших відновлювальних робіт.

"Так, потрібно замінити кілька дверей, вікон, зробити ремонт пошкоджених приміщень, в тому числі окремих кабінетів і приміщень на різних поверхах, де сталося загоряння. Нагадаємо, за попередніми оцінками вартість відновлювальних робіт може становити близько 2 мільйонів гривень", - додано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше співробітники приватної компанії CPG, яка спеціалізується на збиранні, почали відмивати стіни Офісу президента від графіті прихильників Стерненка.

Активісту Стерненко призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці, але поки вирок не набрав чинності, оскільки на нього була подана апеляція.

Тюремний термін дали за ч. 2 ст. 187 (розбійний напад) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Його також визнали винним за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), але звільнили від покарання у зв'язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.