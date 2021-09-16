48,2% запитів в інтернеті на придбання автомобіля припадає на машини з США, Литви, Польщі та Німеччини - в середньому 433 тисячі запитів на місяць.

Про це йдеться в результатах дослідження консалтингового агентства "Ольшанський і Партнери".

Попит на авто з США за три роки зріс на 33% (з 89 тис запитів на місяць до 119 тис). При цьому стрибок зростання припав на квітень-травень 2020 року.

Тоді ж відбувся спад інтересу до автівок з Литви, Польщі та Німеччини.

У той же час, найбільшою популярністю незмінно користуються авто з України: їх шукають в Google понад 320 тис раз на місяць. За три роки такий вид попиту виріс на 6% (з 272,5 тис до 288 тис запитів на місяць).