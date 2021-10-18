Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" купує землю через своїх працівників. І все відповідно до закону

Агрохолдинг Миронівський хлібопродукт Юрія Косюка обійшов обмеження на ринку землі (продаж тільки фізичним особам і не більше 100 га в одні руки) і за допомогою своїх працівників викуповує землю. Все це робиться законним чином. Про це йдеться в матеріалі ZN.UA.

Зазначається, що зараз вартість оренди землі, якою користується холдинг, коливається від $200 до $300 за га на рік. А вартість гектара сільськогосподарської землі - $1500- $1800 га. Тобто за нинішніх цін купівлю компанія відіб'є, в кращому разі, не раніше ніж через п'ять років.

"Але на той час, поки юридичні особи отримають право купувати ці землі, їхня вартість зросте, як і термін окупності. А головне - оборотних коштів на придбання шкода, тому що навіть за нинішніми цінами для викупу земель в обробці МХП потрібно близько $500 млн", - йдеться в матеріалі.

За даними внутрішньої презентації, МХП хоче через працівників компанії викуповувати сільгоспземлі у нинішніх власників і знову передавати їх в оренду холдингу.

У презентації йдеться, що МХП опитав нинішніх своїх орендодавців, і з'ясувалося, що, крім 3%, які вже зараз хочуть продати свою землю, існує ще 25% тих, хто буде її продавати, "просто чекають високу ціну за пай", - зазначають в матеріалі.

У МХП розробили два варіанти залучення працівників до розв'язання земельних проблем.

Перший варіант передбачає, що потенційними покупцями можуть бути всі охочі працівники МХП, незалежно від майнового стану, доходів або посади. Єдине обмеження, яке встановлюється, - купити можна щонайбільше 20 га, причому в одних руках в одному населеному пункті не може бути сконцентровано понад 10 га. Першочерговими об'єктами за цим сценарієм будуть землі, термін оренди яких холдингом завершується менш ніж через п'ять років.

Другий варіант передбачає укладання договору оренди землі з МХП на десять років і більше відразу після її купівлі. Розмір орендної плати фіксується раз на рік на рівні середнього розміру для відповідного населеного пункту. Також встановлюється першочергове право компанії на викуп сільгоспземель в разі їхнього подальшого продажу працівниками.

Співробітникам, які погодяться купувати землю для МХП, обіцяють річний дохід в 7-11% від здавання землі в оренду своєму ж роботодавцю і безвитратне обслуговування активу.

"За перші 75 днів після відкриття ринку співробітники МХП інвестували в купівлю землі для холдингу майже мільйон доларів. Середня ціна купівлі склала очікувані $1600 за га. Наділи укрупнилися: замість 215 старих орендодавців прийшло 110 нових. У лідерах титульні для МХП Київська, Черкаська, Вінницька, Хмельницька та Сумська області", - зазначили у виданні.

31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільгосппризначення. З 1 липня українці отримали право продавати/купувати земельні ділянки. Станом на 1 липня в держземкадастрі було зафіксовано понад 1000 фізосіб і понад 100 юросіб - власників понад 100 га земель сільгосппризначення. Юридичні особи зможуть купувати землі лише з 2024 року.

За матеріалами LIGA.Бізнес