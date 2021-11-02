АМКУ перевірить учасників аукціону з приватизації "Більшовика"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) перевірить дотримання законодавства про захист економічної конкуренції учасниками аукціону з приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ; "Більшовик").

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що дослідження комітет проведе за власною ініціативою. АМКУ планує перевірити наведені у засобах масової інформації факти про можливі неконкурентні дії учасників аукціону.

У комітеті нагадують, що 27 жовтня 2021 року за участі трьох претендентів відбувся аукціон з продажу пакета акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод". Стартова ціна пакета акцій підприємства (100%) становила 1 389 017 000, 00 грн.

Відповідно до повідомлення на офіційному сайті Фонду державного майна України, за результатами проведення торгів остаточна вартість об'єкта сягнула 1 429 017 000, 00 грн. Це на 40 млн грн більше стартової ціни і становить лише два кроки учасників (один крок - 20 млн грн).

Як повідомлялося, Перший київський машинобудівний завод ("Більшовик") на аукціоні в рамках "Великої приватизації" придбав консорціум інвесторів, серед яких власник "А Девелопмент" Олексій Баранов та компанія UDP під керівництвом Андрія Іванова.

"Більшовик" розпочав роботу у 1882 році і став єдиним у Києві універсальним машинобудівним комплексом з повним циклом виробництва. У Фонді держмайна заявляли, що на момент приватизації виробництво на заводі було знищено, і об'єкт виживав виключно за рахунок оренди приміщень. За 2020 рік ПКМЗ мав 84,2 млн грн доходу, збиток підприємства становив 22,4 млн грн. Борги заводу перевищують 500 млн грн.