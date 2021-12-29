Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко повідомив 7 грудня, що кошти за приватизацію "Першого київського машинобудівного заводу" надійшли до державного бюджету

АМКУ схвалив купівлю колишнього заводу "Більшовик" компанією "Дженерал Комерс"

Антимонопольний комітет схвалив заяву компанії "Дженерал Комерс" на купівлю "Першого київського машинобудівного заводу", відомого за попередньою назвою "Більшовик". Про це орган повідомив 29 грудня.

Це повторна заява компанії, попередню АМКУ залишив без розгляду через відсутність всієї потрібної інформації.

"Враховуючи, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України та не заборонена відповідно до Закону України "Про санкції", Комітет надав дозвіл ТОВ "Дженерал Комерс" на придбання АТ "Перший Київський Машинобудівний Завод", - йдеться в повідомленні.

Водночас комітет продовжує дослідження обставин аукціону з приватизації заводу. Як додали у органі, він "перевіряє оприлюднені у засобах масової інформації факти щодо можливих неконкурентних дій учасників аукціону".

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко повідомив 7 грудня, що кошти за приватизацію "Першого київського машинобудівного заводу" (відомого за попередньою назвою "Більшовик") надійшли до державного бюджету.

Фонд державного майна України 27 жовтня продав "Перший київський машинобудівний завод" за 1,429 мільярда гривень. До аукціону долучилися три учасники (мінімально необхідна за законом кількість) Він тривав близько десяти хвилин, стартова ціна становила 1,39 мільярда, учасники підвищували ціну лише двічі.

Один з учасників аукціону, ТОВ "Дженерал Коммерс", пов'язаний з бізнесменами Василем Хмельницьким, Ігорем Хижняком та Олександром Барановим, запропонував ціну 1,429 мільярда і виграв торги. При цьому Антимонопольний комітет заявляв, що досліджує обставини проведення аукціону.

За матеріалами Радіо Свобода.