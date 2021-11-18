АМКУ залишив без розгляду заявку переможця конкурсу з продажу "Більшовика"

Антимонопольний комітет залишив без розгляду заявку на купівлю пакету акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній "Більшовик") від ТОВ "Дженерал Коммерс", яке стало переможцем конкурсу Фонду держмайна (ФДМ) України. Про це 17 листопада повідомив пресцентр АМКУ.

"Комітет встановив, що ця заява не відповідає вимогам положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу АМКУ на концентрацію суб'єктів господарювання. Через невідповідність вимогам положення заяву залишено без розгляду", - ідеться у повідомленні.

В АМКУ зазначили, що наразі "очікуються відповіді на надіслані комітетом вимоги учасникам процесу та аналізується вже отримана інформація щодо обставин аукціону" з продажу пакету акцій "Більшовика".

2 листопада АМКУ з власної ініціативи розпочав дослідження стосовно наявності чи відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції у діях учасників аукціону з продажу пакету акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод".

За даними YouControl, ТОВ "Дженерал Коммерс" зареєстрували у Києві 2018 року, його статутний капітал - 4,1 тис. грн, керівник - Ігор Хижняк.

Завод "Більшовик" заснували наприкінці XIX століття, спочатку на ньому виготовляли обладнання для цукрової промисловості. 2018 року він змінив назву на АТ "Перший київський машинобудівний завод". 2021 року єдиним джерелом доходу заводу стало здавання приміщень в оренду, у липні цього року територію підприємства почали готувати до приватизації та продажу. Головний актив підприємства - 36 га землі у Києві неподалік станції метро "Шулявська".

Завод виставили на приватизацію у липні, стартова ціна становила 1,38 млн грн. 27 жовтня ФДМ України продав АТ "Перший київський машинобудівний завод" (раніше - завод "Більшовик") за 1,429 млрд грн. Це на 40 млн грн більше за стартову ціну і становить лише два кроки учасників (один крок - 20 млн грн), зазначили в АМКУ.

Про бажання брати участь у конкурсі спочатку заявляло 15 компаній. За словами голови Фонду держмайна Дмитра Сенніченка, подальша процедура передбачає 10 днів на підписання договору, ще 30 днів на сплату вказаної суми, а також погодження АМКУ. Також він заявив, що інвестор придбав "чудовий актив".

Сенніченко зазначив у коментарі українському Forbes, що приватизацію провели "на високому рівні".

Бізнесмен Василь Хмельницький підтвердив, що є співінвестором придбання Першого київського машинобудівного заводу.

Компанії "А Девелопмент" та UDP, які також входять до групи інвесторів, які виграли аукціон, спеціалізуються на розвитку проєктів житлової нерухомості, комерційної та соціальної інфраструктури. За матеріалами "Гордон".